Путин ответил желающим "откусить" часть России – видео

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Москва жестко ответит на попытки посягнуть на территорию Россию. Подробнее – смотрите в видео

Президент РФ Владимир Путин жестко отреагировал на заявления некоторых зарубежных политиков. Причиной такой реакции стали их разговоры о якобы несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать – те, кто собираются это сделать – что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", – заявил президент на заседании организационного комитета "Победа". Полное заявление – смотрите в видео.

Несмотря на то, что Россия тратит на оборону почти в 20 раз меньше, чем США, она по-прежнему удерживает вторую строчку в списке самых сильных в военном плане держав в рейтингах многих аналитических агентств.