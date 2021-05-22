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Путин ответил желающим "откусить" часть России – видео

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video : Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210522/251799602/Putin-otvetil-zhelayuschim-otkusit-chast-Rossii---video.html

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Москва жестко ответит на попытки посягнуть на территорию Россию. Подробнее – смотрите в видео

Президент РФ Владимир Путин жестко отреагировал на заявления некоторых зарубежных политиков. Причиной такой реакции стали их разговоры о якобы несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах. 

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать – те, кто собираются это сделать – что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", – заявил президент на заседании организационного комитета "Победа". Полное заявление – смотрите в видео.

Несмотря на то, что Россия тратит на оборону почти в 20 раз меньше, чем США, она по-прежнему удерживает вторую строчку в списке самых сильных в военном плане держав в рейтингах многих аналитических агентств.

Теги:
Политика, Москва, Россия, Россия, Владимир Путин, Путин

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