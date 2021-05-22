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Мигранты на вокзале.

В России решили ввести особый режим пребывания для мигрантов – подробности

© photo: Sputnik / Sergey Sergeev
Россия
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Sputnik Грузия
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Его хотят распространить на тех, кто не имеет права находиться в России, но вынужден оставаться на ее территории

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. В России появится специальный правовой режим для мигрантов – "Контролируемое пребывание", сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Как заявили в МВД, этот режим будет установлен в отношении тех мигрантов, которые не имеют правовых оснований для того, чтобы быть в России, но по каким-либо причинам вынуждены находиться в стране. Например, из-за судебных процессов или самоизоляции.

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"В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима – "Контролируемое пребывание", – заявили в МВД России.

По данным министерства, с начала пандемии коронавируса – марта прошлого года – из России не выехали около 1,6 миллиона мигрантов, у которых окончился срок пребывания в стране. За продлением срока действия виз обратились более 134 тысяч человек, более четырех тысяч – с заявлением о предоставлении временного убежища. Еще более 65 тысяч хотели получить разрешение на работу.

В итоге 20 мая ведомство заявило, что гражданам стран, с которыми из-за эпидемии коронавируса не возобновлено транспортное сообщение, могут продлить срок пребывания до 90 дней. Для этого им нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД.

Теги:
мигранты, Россия

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