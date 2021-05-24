Легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили скончался в Красноярске

Будучи тренером, специалист принимал участие во всех летних Олимпиадах с 1972 года (кроме 1984 года, когда вся сборная СССР отказалась от участия)

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Легендарный российский тренер по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили скончался в возрасте 87 лет, сообщает в пресс-служба губернатора Красноярского края.

Прославленный наставник четыре дня находился в реанимации в Красноярской больнице – у него была пневмония.

Будучи тренером, специалист принимал участие во всех летних Олимпиадах с 1972 года (кроме 1984 года, когда вся сборная СССР по политическим причинам отказалась от участия). А недавно Дмитрий Миндиашвили первым в Красноярском крае стал Героем Труда Российской Федерации.

С 1973 года наставник открыл в Красноярске первую в Сибири и на Дальнем Востоке школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы (с 2008 реорганизована в Академию борьбы имени Д.Г. Миндиашвили).

Среди воспитанников мастера – трехкратный победитель Олимпиад Бувайсар Сайтиев, двукратный чемпион Игр Иван Ярыгин, триумфатор Сиднея Сагид Муртазалиев, олимпийские призеры Сергей Карамчаков и Адам Барахоев, выигравшие по два мировых золота Виктор Алексеев и Виктор Лебедев.

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