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Президент России Владимир Путин

Нецелесообразно и нельзя - Путин об обязательной вакцинации

© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
Россия
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Sputnik Грузия
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Президент России считает, что люди сами должны осознать необходимость вакцинации и делать прививки добровольно

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Принцип вакцинации от коронавируса должен оставаться добровольным, считает президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Выступая на совещании по экономическим вопросам в Сочи, он сказал, что существуют разные мнения — от прививок работникам некоторых сфер до вакцинации абсолютно всех россиян.

Вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", — сказал президент.

Путин отметил, что по мере снятия ограничений и восстановления экономики налаживается работа предприятий, люди больше общаются друг с другом и ходят в общественные места. В этих условиях, учитывая наступление сезона отпусков, необходимо снижать риски распространения инфекции, подчеркнул он.

Для этого, по словам главы государства, необходимо сформировать коллективный иммунитет. По его мнению, люди должны сами осознать необходимость вакцинации и понять, "что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.

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