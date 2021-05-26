В России приступили к вакцинации домашних животных

Прививки домашним животным делаются "Карнивак-Ковом" — единственным зарегистрированный в мире препаратом против COVID-19 у животных

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. В России очередь дошла до вакцинации домашних животных - прививки им делают отечественным препаратом "Карнивак-Ков", сообщает РИА Новости.

По словам руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано, прививки делаются в частных и государственных клиниках, закупивших вакцину у разработчика и производителя — подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.

"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", — отметила Мелано.

Прививки домашним питомцам уже начали делать жители Москвы, Рязанской и Брянской областей, а в ближайшее время партии препарата доставят в Челябинскую область, Крым и в Санкт-Петербург.

"Карнивак-Ков" — единственный зарегистрированный в мире препарат против COVID-19 у животных. Сейчас срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.

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