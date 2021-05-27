Экокатастрофа: в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море - видео

В акватории Черного моря в районе Туапсе произошел разлив нефти. Смотрите в видео кадры, снятые беспилотником на месте экологической катастрофы

Пятно находится примерно в 800 метрах от берега. В городе был введен режим повышенной готовности, в ликвидации последствий были задействованы 75 человек и 22 единицы техники, сообщает Sputnik Беларусь.

Росприроднадзор уже взял пробы для проведения анализа уровня вредных веществ в воде и грунте. Известно, что в воздухе их концентрация не превышена. Оперштаб Кубани уточняет, что разлив нефтепродуктов локализован.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Сообщается, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Были найдены два места слабого вытекания нефтепродуктов. Первое обнаруженное пятно обработали сорбентом и ликвидировали. Посредством беспилотников ведется мониторинг акватории загрязненных участков.

По факту происшествия прокуратура Краснодарского края и СК организовали проверку.