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Экокатастрофа: в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210527/251847300/V-Tuapse-proizoshel-razliv-nefteproduktov-v-more---video.html

В акватории Черного моря в районе Туапсе произошел разлив нефти. Смотрите в видео кадры, снятые беспилотником на месте экологической катастрофы

Пятно находится примерно в 800 метрах от берега. В городе был введен режим повышенной готовности, в ликвидации последствий были задействованы 75 человек и 22 единицы техники, сообщает Sputnik Беларусь.

Росприроднадзор уже взял пробы для проведения анализа уровня вредных веществ в воде и грунте. Известно, что в воздухе их концентрация не превышена. Оперштаб Кубани уточняет, что разлив нефтепродуктов локализован.

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Сообщается, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Были найдены два места слабого вытекания нефтепродуктов. Первое обнаруженное пятно обработали сорбентом и ликвидировали. Посредством беспилотников ведется мониторинг акватории загрязненных участков.

По факту происшествия прокуратура Краснодарского края и СК организовали проверку.

 

Теги:
Черное море, Черное море, Экология, происшествия, Россия

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