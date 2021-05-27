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Американский актёр Стивен Сигал перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Стивен Сигал снова подался в российскую политику - скоро получит партийный билет

© photo: Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Сигал — давний друг Захара Прилепина, который до февраля 2021 года был главой партии "За правду". В ней Стивен Сигал являлся членом федерального политсовета и тоже отвечал за экологическую повестку, называя одной из задач - сохранение Байкала

ТБИЛИСИ, 27 мая - Sputnik. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал уже в субботу вступит в партию "Справедливая Россия — За правду", получит партийный билет и будет отвечать за экологическое направление, в том числе проекты партии по противодействию загрязнения природы.  Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на сообщение пресс-службы партии. 

"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к "Справедливой России - За Правду", - рассказал собеседник агентства.

Стивен Сигал
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Звезда экрана Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала

По его словам, Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.

Также на заседании Палаты депутатов партии актер представит свои планы по работе в этом направлении. 

Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство по указу Владимира Путина. Президент РФ лично вручил ему паспорт. В 2018 году актер присутствовал на инаугурации Владимира Путина и на параде Победы на Красной площади. В том же году приказом министра иностранных дел России Сигал назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США. 

Темы:
Новости из России (1664)

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