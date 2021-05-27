Стивен Сигал снова подался в российскую политику - скоро получит партийный билет

Сигал — давний друг Захара Прилепина, который до февраля 2021 года был главой партии "За правду". В ней Стивен Сигал являлся членом федерального политсовета и тоже отвечал за экологическую повестку, называя одной из задач - сохранение Байкала

ТБИЛИСИ, 27 мая - Sputnik. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал уже в субботу вступит в партию "Справедливая Россия — За правду", получит партийный билет и будет отвечать за экологическое направление, в том числе проекты партии по противодействию загрязнения природы. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к "Справедливой России - За Правду", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.

Также на заседании Палаты депутатов партии актер представит свои планы по работе в этом направлении.

Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство по указу Владимира Путина. Президент РФ лично вручил ему паспорт. В 2018 году актер присутствовал на инаугурации Владимира Путина и на параде Победы на Красной площади. В том же году приказом министра иностранных дел России Сигал назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США.