Выходные в июне 2021: будут ли отдыхать на День России 12 июня

Официальный праздничный день всего один – 12 июня, но в 2021-м этот день выпадает на субботу, соответственно россиян интересует, сколько дней они будут отдыхать на День России по действующему законодательству, для того чтобы спланировать эти мини-каникулы.

Sputnik Грузия, учитывая повышенное внимание к этому вопросу, поинтересовался, как будут отдыхать в России в июне 2021, и предлагает календарь выходных в июне.

День России

День России – молодой праздник, его рождение тесно связано с распадом Советского Союза и формированием на его территории новых, независимых государств.

Съезд народных депутатов 12 июня 1990 года принял "Декларацию о суверенитете России", а через год в этот день прошли первые выборы российского президента, на которых победил Борис Ельцин.

Статус праздничного выходного дня 12 июня придали специальным указом главы государства в 1994-м. Новый праздник назвали День принятия Декларации о государственном суверенитете и официально объявили нерабочим днем.

Переименовали его в День России по предложению того же Ельцина в 1998-м, но на законодательном уровне название за торжеством закрепилось лишь после принятия нового Трудового кодекса в 2002-м при президенте Владимире Путине.

На протяжении многих лет День России воспринимался как просто дополнительный выходной, но с каждым годом праздник отмечают все более масштабно и концерты, фестивали и уличные гуляния охватывают всю страну.

Выходные в июне 2021

В июне, в соответствии с производственным календарем России, будет 21 рабочих и 9 выходных дней, в том числе один праздничный – 12 июня.

На День России в 2021-м жители страны будут отдыхать три дня – с 12 по 14 июня включительно, так как праздник выпадает на субботу – календарный выходной. По законодательству России, государственный праздник выпадающий на календарный выходной - субботу или воскресенье, автоматически переносится на ближайший понедельник или иную удобную дату.

Первым рабочим днем после празднования Дня России станет вторник, 15 июня.

Материал подготовлен на основе открытых источников