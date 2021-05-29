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Паспорт гражданина России

В России изменили правила выдачи загранпаспортов

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210529/251871123/V-Rossii-izmenili-pravila-vydachi-zagranpasportov.html

Изменения в порядке выдачи загранпаспортов коснутся россиян, которые проживают за пределами страны

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В России с 30 мая вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Парламентскую газету".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© photo: Sputnik / Russian Foreign Ministry
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Изменения коснутся россиян, проживающих за пределами страны. Для того, чтобы получить загранпаспорт, им придется приехать в Россию.

Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца – для желающих оформить его по месту пребывания.

При оформлении удостоверения личности нужно будет заплатить госпошлину. При этом от выплаты освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и планирующих получить паспорт взамен утраченного или испорченного.

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