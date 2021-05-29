В России изменили правила выдачи загранпаспортов

Изменения в порядке выдачи загранпаспортов коснутся россиян, которые проживают за пределами страны

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В России с 30 мая вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Парламентскую газету".

Изменения коснутся россиян, проживающих за пределами страны. Для того, чтобы получить загранпаспорт, им придется приехать в Россию.

Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца – для желающих оформить его по месту пребывания.

При оформлении удостоверения личности нужно будет заплатить госпошлину. При этом от выплаты освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и планирующих получить паспорт взамен утраченного или испорченного.