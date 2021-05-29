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Дорогие наряды: супер-платье из цветов за 80 тысяч долларов - видео

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Эксперты Книги Рекордов России оценили свадебное платье из орхидей флориста Натальи Слупской более чем в 80 тысяч долларов. Смотрите в видео, как выглядит эксклюзивный наряд

Церемония награждения и демонстрация "самого дорогого платья из живых цветов" прошла в Москве. Сообщает Sputnik Беларусь

Удивительное платье создавала команда из шести человек около четырех часов. Как рассказала флорист Наталья Слупская, из-за хрупкости цветка работа была трудоемкой и "ювелирной".

"Мы сначала отпаивали цветок, потом ножки соцветия обрабатывали специальным флористическим клеем, как мы флористы, для продления жизни цветов. Потом уже сушили каждое соцветие и пришивали к нашему платью", - поделилась она деталями процесса.

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Теги:
флористика, Россия, Россия, стиль, Мода

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