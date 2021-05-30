Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться в море - видео

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Президент России предложил своему белорусскому коллеге искупаться в море, которое в Сочи, как отметил российский лидер, становится все теплее и теплее. Смотрите подробности в видео
Беседа президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко проходит в Сочи.
"Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться", - сказал Путин в пятницу во время протокольной части беседы с президентом Белоруссии. "С удовольствием", - ответил Лукашенко.
Президент РФ подчеркнул, что "море становится все теплее и теплее", и выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения "тоже будет способствовать достижению результатов" встречи.