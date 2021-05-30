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Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться в море - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210530/251876016/Vladimir-Putin-predlozhil-Aleksandru-Lukashenko-iskupatsya-v-more---video.html

Президент России предложил своему белорусскому коллеге искупаться в море, которое в Сочи, как отметил российский лидер, становится все теплее и теплее. Смотрите подробности в видео

Беседа президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко проходит в Сочи.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться", - сказал Путин в пятницу во время протокольной части беседы с президентом Белоруссии. "С удовольствием", - ответил Лукашенко.

Президент РФ подчеркнул, что "море становится все теплее и теплее", и выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения "тоже будет способствовать достижению результатов" встречи.

Теги:
Александр Лукашенко, Путин, Политика

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