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Имидж России и программы для студентов – интервью с Примаковым

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210531/251880687/Imidzh-Rossii-i-programmy-dlya-studentov---intervyu-s-Primakovym.html

Чем привлекательно российское образование? Как иностранному абитуриенту получить квоту на поступление в российский вуз? На эти и другие вопросы ответы смотрите в видео Sputnik

Какими методами США работают с молодежью в странах постсоветского пространства? И какие программы Россотрудничество открывает в странах ближнего зарубежья? Смотрите интервью Sputnik с Евгением Примаковым – главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Теги:
Вузы России, Финансирование обучения, Студенты, образование, Россия, Россия

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