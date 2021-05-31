Имидж России и программы для студентов – интервью с Примаковым

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Чем привлекательно российское образование? Как иностранному абитуриенту получить квоту на поступление в российский вуз? На эти и другие вопросы ответы смотрите в видео Sputnik
Какими методами США работают с молодежью в странах постсоветского пространства? И какие программы Россотрудничество открывает в странах ближнего зарубежья? Смотрите интервью Sputnik с Евгением Примаковым – главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.