Фурор снятого в Грузии "Форсажа 9": фильм вновь лидер кинопроката в России и СНГ за уикенд

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Американский приключенческий боевик "Форсаж 9", самые эпические кадры которого снимались в Грузии, вновь возглавил прокат в России и СНГ со сборами 215,4 миллиона рублей (около 3 миллионов долларов) за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.

Премьера "Форсажа 9" прошла 19 мая в кинотеатрах страны. Одновременно с грузинскими зрителями блокбастер увидели поклонники франшизы в России и Гонконге. Премьера фильма в США состоится чуть позже, а именно 25 июня 2021 года.

Это захватывающее продолжение известной истории про Доминика Торетто, который начал было вроде вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новые опасности всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.

В картине поклонников ожидают возвращение Сона Кана в роли Хана Лю, появление экс-рестлера Джона Сины в образе младшего брата Доминика Торетто, а также, естественно, традиционный набор погонь, драк, перестрелок и взрывов. В фильме также снимались Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордан Брюстер и рэпер Лудакрис.

Съемки знаменитой франшизы прошли в Тбилиси летом 2019 года в рамках проекта "Снимай в Грузии", осуществляемого программой министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии". Американский блокбастер пополнил государственную казну Грузии на 32 миллиона лари (тогда более 10 миллионов долларов). В сумму вошла аренда техники, помещений и трудоустройство персонала. Съемки проходили на центральных улицах Тбилиси и Рустави дольше месяца.

Вторую строчку в рейтинге заняла американская комедия с совмещением живых актеров и анимации "Кролик Питер 2" режиссера Уилла Глака, на третьем – ужастик режиссера Джона Красински "Тихое место 2", на четвертом – мультфильм "Спирит Непокорный". Замыкает пятерку японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный".

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