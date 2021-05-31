17:03 31 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Вывеска Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) возле штаб-квартиры компании в Брюсселе

В МИД России заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль"

© AP Photo / GEERT VANDEN WIJNGAERT
Россия
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1f/251884974.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210531/251884989/V-MID-Rossii-zayavili-ob-ugroze-vovlecheniya-sistemy-SWIFT-v-sanktsionnuyu-spiral.html

Россия разрабатывает аналог этой системы на случай отключения от SWIFT, отметил дипломат Дмитрий Биричевский

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против России. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости

Российские банки. Финансовая система РФ
© AP Photo / Elena Ignatyeva
Как Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

"Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT", – напомнил он.

Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган – Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, по его словам, санкциями назвать нельзя.

"То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", – заявил Биричевский.

На случай отключения от SWIFT Россия разрабатывает аналог этой системы, напомнил дипломат.

"Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", – отметил он.

SWIFT – межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в качестве одной из более жестких санкций. К этому также призывают некоторые западные политики.

На иллюстрации изображен логотип SWIFT в их штаб-квартире в Брюсселе
© AFP / JACQUES COLLET
"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT

Тем не менее, сделать это не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT – это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции для отключения. Не видит подобных рисков и Банк России, о чем в середине мая заявляла первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

В то же время в ответ на риски в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключены 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться