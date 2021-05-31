19:53 31 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Шоколад сладости плитка

Сыр, фрукты и шоколад - врач рассказал какая еще еда поможет успешно сдать ЕГЭ

© CC0 / Pixabay / Alexander Stein
Россия
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1f/251887931.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210531/251887954/Syr-frukty-i-shokolad---vrach-rasskazal-kakaya-esche-eda-pomozhet-uspeshno-sdat-EGE.html

Абитуриенты перед ЕГЭ тратят время не только на подготовку, но и поиск волшебного способа сдать экзамены без проблем - оказывается, важно все, даже еда

МОСКВА, 31 мая - Sputnik. Полезная для работы мозга еда поможет улучшить концентрацию внимания и стрессоустойчивость во время сдачи ЕГЭ, заявил ведущий врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

"Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты",  - сказал Асанов, которого цитирует пресс-служба больницы.

Врач рассказал, что завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным: он должен включать медленные углеводы - каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб; легко усваиваемый белок - яйцо, творог, сыр; жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами - сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба.

Во время подготовки и сдачи ЕГЭ желательно стоит исключить диеты и фастфуд.  

"Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями.  Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания", - пояснил Асанов. А перед самим экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет и печенья, которые обеспечивают кратковременный приток энергии, но затем следует упадок сил. 

В качестве перекуса во время сдачи ЕГЭ подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного черного шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Важно пить достаточно жидкости, лучше всего - обычной воды. 

Теги:
образование, Диета, Россия, ЕГЭ

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться