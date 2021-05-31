Сыр, фрукты и шоколад - врач рассказал какая еще еда поможет успешно сдать ЕГЭ

Абитуриенты перед ЕГЭ тратят время не только на подготовку, но и поиск волшебного способа сдать экзамены без проблем - оказывается, важно все, даже еда

МОСКВА, 31 мая - Sputnik. Полезная для работы мозга еда поможет улучшить концентрацию внимания и стрессоустойчивость во время сдачи ЕГЭ, заявил ведущий врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

"Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты", - сказал Асанов, которого цитирует пресс-служба больницы.

Врач рассказал, что завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным: он должен включать медленные углеводы - каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб; легко усваиваемый белок - яйцо, творог, сыр; жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами - сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба.

Во время подготовки и сдачи ЕГЭ желательно стоит исключить диеты и фастфуд.

"Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания", - пояснил Асанов. А перед самим экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет и печенья, которые обеспечивают кратковременный приток энергии, но затем следует упадок сил.

В качестве перекуса во время сдачи ЕГЭ подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного черного шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Важно пить достаточно жидкости, лучше всего - обычной воды.