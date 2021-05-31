Лавров: предложение отключить Россию от SWIFT не новое

Глава МИД РФ отметил, могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте Западом будут приняты неправомерные решения

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT не новое, какие решения примет Запад – неизвестно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не новое предложение", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, подобные призывы "звучат уже не один месяц, а может, не один год, когда в поисках дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию упоминается и эта тема".

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

"Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться", - отметил министр.

"Если такое решение будет принято в некоторых западных столицах, мы исходим из того, что это система, которая позволяла очень долгое время и продолжает позволять обслуживать экономические связи, экономические интересы многих стран, в том числе Евросоюза, других западных стран, Российской Федерации и прочих", - добавил Лавров.

По словам дипломата, Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный, и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения.

Тем не менее отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.