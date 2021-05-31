Россия не откроет авиасообщение с Турцией 1 июня

Авиаперелеты из России в Турцию по-прежнему будут осуществляться в строго ограниченном режиме из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Россия сохранит авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, передает Sputnik Армения.

Нынешние ограничения на полеты в Турцию действуют до 1 июня.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе, их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, а также о том, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.