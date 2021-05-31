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Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот

Россия не откроет авиасообщение с Турцией 1 июня

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1905)
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210531/251888733/Rossiya-ne-otkroet-aviasoobschenie-s-Turtsiey-1-iyunya.html

Авиаперелеты из России в Турцию по-прежнему будут осуществляться в строго ограниченном режиме из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Россия сохранит авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, передает Sputnik Армения.

Нынешние ограничения на полеты в Турцию действуют до 1 июня.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве.
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Когда возобновится авиасообщение между Турцией и Россией? Ответ посла

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе, их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, а также о том, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1905)

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