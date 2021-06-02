Все включено: в России введут гранты для студентов-иностранцев

ТБИЛИСИ, 2 июн - Sputnik, Мария Науменко. C 2022 года ежегодно 500 иностранных студентов из стран бывшего СССР смогут претендовать на гранты, которые покроют существенную часть их расходов. Речь идет о тех гражданах, которые попали в квоту правительства РФ на бесплатное обучение в российских вузах.

Какие расходы покроет грант

Ежегодный проезд из своей страны к месту учебы и обратно при успешно сданных промежуточных экзаменах. Студенту необходимо лишь предоставить билеты на самолет, поезд или наземный вид транспорта и документ, подтверждающий пересечение границы.

Оплата полиса дополнительного медицинского страхования.

Покрытие расходов на проживание в общежитие вуза.

Дополнительная ежемесячная стипендия (помимо вузовской). Выплата будет соответствовать уровню прожиточного минимума субъекта РФ, где студент обучается. Например, в Москве он составляет 18 029 рублей, Воронеже - 9 689 рублей, Новосибирске – 12 785 рублей.

Все выплаты будут напрямую зависеть от успеваемости иностранца. При оценке "неудовлетворительно" или "удовлетворительно" по одному и более учебному предмету студент может лишиться некоторых выплат.

Как получить грант

Гранты предоставляются гражданам стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Средства из бюджета РФ будут выделять на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Необходимо в текущем учебном году быть победителем или призером олимпиад для школьников и магистров (одобренных российскими профильными ведомствами).

Еще один критерий – достаточное знание русского языка, чтобы сразу начать обучение на нем без дополнительных курсов.

Общая квота правительства России на обучение в российских вузах текущем году составляет 18 тысяч человек. В 2022 году она возрастет до 23 тысяч, а с 2023 года будет охватывать 30 тысяч абитуриентов.

Идею о необходимости введения грантовой системы для иностранных студентов ранее озвучил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

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