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Все включено: в России введут гранты для студентов-иностранцев

© photo: Sputnik / Илья Наймушин
Россия
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Проект постановления опубликован Минобрнауки России на официальном портале правовых актов и проходит этап общественного обсуждения

ТБИЛИСИ, 2 июн - Sputnik, Мария Науменко. C 2022 года ежегодно 500 иностранных студентов из стран бывшего СССР смогут претендовать на гранты, которые покроют существенную часть их расходов. Речь идет о тех гражданах, которые попали в квоту правительства РФ на бесплатное обучение в российских вузах.

Какие расходы покроет грант

  • Ежегодный проезд из своей страны к месту учебы и обратно при успешно сданных промежуточных экзаменах. Студенту необходимо лишь предоставить билеты на самолет, поезд или наземный вид транспорта и документ, подтверждающий пересечение границы.
  • Оплата полиса дополнительного медицинского страхования.
  • Покрытие расходов на проживание в общежитие вуза.
  • Дополнительная ежемесячная стипендия (помимо вузовской). Выплата будет соответствовать уровню прожиточного минимума субъекта РФ, где студент обучается. Например, в Москве он составляет 18 029 рублей, Воронеже - 9 689 рублей, Новосибирске – 12 785 рублей.

Все выплаты будут напрямую зависеть от успеваемости иностранца. При оценке "неудовлетворительно" или "удовлетворительно" по одному и более учебному предмету студент может лишиться некоторых выплат.

Как получить грант

Гранты предоставляются гражданам стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Средства из бюджета РФ будут выделять на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Телевизионная камера прямой трансляции ПТС
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Необходимо в текущем учебном году быть победителем или призером олимпиад для школьников и магистров (одобренных российскими профильными ведомствами).

Еще один критерий – достаточное знание русского языка, чтобы сразу начать обучение на нем без дополнительных курсов.

Общая квота правительства России на обучение в российских вузах текущем году составляет 18 тысяч человек. В 2022 году она возрастет до 23 тысяч, а с 2023 года будет охватывать 30 тысяч абитуриентов.

Идею о необходимости введения грантовой системы для иностранных студентов ранее озвучил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

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Теги:
Студенты, Россия

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