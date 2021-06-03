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Каким будет мир после встречи Путина и Байдена 16 июня? - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210603/251924558/Kakim-budet-mir-posle-vstrechi-Putina-i-Baydena-16-iyunya---video.html

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян для "Спутник на русском" рассказал о том, что может измениться после новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью для "Спутник на русском" ответил на такие вопросы, как возможен ли срыв переговоров Путина и Байдена в Женеве, как будет проходить встреча двух президентов, попытаются ли американцы повысить ставки и устроить военные провокации накануне переговоров. 

Также в интервью Рафаэль Ордуханян рассуждает о том, каким будет мир после 16 июня, о ситуации вокруг России: пойдут ли американцы на организацию новых цветных революций, о том, будет ли политическое обострение внутри США после переговоров лидеров РФ и США.

Теги:
Джо Байден, Владимир Путин, Путин

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