Каким будет мир после встречи Путина и Байдена 16 июня? - видео

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян для "Спутник на русском" рассказал о том, что может измениться после новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью для "Спутник на русском" ответил на такие вопросы, как возможен ли срыв переговоров Путина и Байдена в Женеве, как будет проходить встреча двух президентов, попытаются ли американцы повысить ставки и устроить военные провокации накануне переговоров.

Также в интервью Рафаэль Ордуханян рассуждает о том, каким будет мир после 16 июня, о ситуации вокруг России: пойдут ли американцы на организацию новых цветных революций, о том, будет ли политическое обострение внутри США после переговоров лидеров РФ и США.