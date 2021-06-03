Путин: экономика России преодолевает сложности после пандемии

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент России Владимир Путин.

"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому результаты работы российской экономики в целом. Я еще скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме", - сказал российский лидер на церемонии подписания инвестсоглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что на полях Петербургского международного экономического форума будет значительно больше деловых контактов и переговоров с выходом на подписание документов.

Президент России в четверг по видеосвязи принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ. В частности, были подписаны документы, которые касаются разработки Черногорского месторождения цветных и драгоценных металлов в Красноярском крае, создания объектов курортной инфраструктуры в Крыму и крупного мясоперерабатывающего кластера в Тульской области, а также строительства дороги в обход Тольятти с мостом через Волгу.