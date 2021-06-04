Как экипаж ледокола спас собаку, потерявшуюся во льдах – видео

Годовалая собака Айка вернулась домой. Смотрите в видео необычную историю спасения этого четвероногого друга

Пес потерялся в заливе Обская губа на Ямале в России и несколько дней провел среди снега и льда.

Спасли Айку члены экипажа ледокола "Александр Санников". Как это было – смотрите в видео.