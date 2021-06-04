Как экипаж ледокола спас собаку, потерявшуюся во льдах – видео

Пес потерялся в заливе Обская губа на Ямале в России и несколько дней провел среди снега и льда.
Спасли Айку члены экипажа ледокола "Александр Санников". Как это было – смотрите в видео.
Годовалая собака Айка вернулась домой. Смотрите в видео необычную историю спасения этого четвероногого друга
Пес потерялся в заливе Обская губа на Ямале в России и несколько дней провел среди снега и льда.
Спасли Айку члены экипажа ледокола "Александр Санников". Как это было – смотрите в видео.
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