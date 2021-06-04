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Как экипаж ледокола спас собаку, потерявшуюся во льдах – видео

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video : Gazpromneft - Yamal
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210604/251929880/Kak-ekipazh-ledokola-spas-sobaku-poteryavshuyusya-vo-ldakh---video.html

Годовалая собака Айка вернулась домой. Смотрите в видео необычную историю спасения этого четвероногого друга

Пес потерялся в заливе Обская губа на Ямале в России и несколько дней провел среди снега и льда.

Спасли Айку члены экипажа ледокола "Александр Санников". Как это было – смотрите в видео.

Теги:
в мире животных, домашние животные, животные, собаки

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