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Новогодние каникулы в России в 2022 году: сколько будет выходных?

© photo: Sputnik / Alexey Maishev
Россия
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Новости из России (1671)
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Sputnik Грузия
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До Нового года еще далеко, но большинство людей все же интересует вопрос – сколько продлятся новогодние каникулы?

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Жители России будут отдыхать десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го включительно, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

Парк Муштаид
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Ранее в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума он говорил, что его ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.

В 2020-м этот день был рабочим, но Владимир Путин попросил глав регионов пойти навстречу гражданам, отпустив их по домам. В результате, таким образом решили поступить руководители всех субъектов.

Что касается Нового 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, согласно которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.

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Темы:
Новости из России (1671)

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