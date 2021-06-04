В России запретили избираться на выборах причастным к экстремизму

Права избираться на все выборные должности лишаются лица, признанные решением суда причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, права избираться на все выборные должности лишаются лица, признанные решением суда причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций. Причастными к подобным организациям будут также считаться те, кто поддерживал их в интернете.

Таким образом, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут быть избраны в течение пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций. А членам или другим лицам, причастным к их деятельности, нельзя будет претендовать на выборные должности в течение трех лет.

В документе также поясняется, что причастностью к экстремистским или террористическим организациям считается "непосредственная реализация целей и форм деятельности, в том числе отдельных мероприятий", выражение поддержки высказываниями, включая комментарии в интернете, или предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической или консультативной помощи.

Закон не распространяется на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу. Положения о запрете на участие в выборах применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу данного документа.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Сентябрьские выборы в РФ, в том числе в Госдуму, еще не назначены.

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