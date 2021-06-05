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Вступил в силу запрет на экспорт гречихи и гречки из России

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Россия
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Минсельхоз РФ ограничил экспорт из страны гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке и недопущения резких колебаний цен

ТБИЛИСИ, 5 июн– Sputnik. Российское правительство установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи и гречки из страны, соответствующее постановление правительства России принято в конце апреля.

Данное решение Минсельхоз страны принял, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

Уборка урожая гречки
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
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Временный запрет не распространяется, в частности, на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований России в других странах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.

Союз экспортеров зерна в конце апреля со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщал, что основными импортерами российской гречихи являются Китай, Латвия и Украина.

Россия является для Грузии почти основным поставщиком гречки. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", за первый квартал текущего года Грузия закупила гречневой крупы на сумму 701,7 тысячи долларов, из которых продукция на сумму 701,4 тысячи долларов была импортирована из РФ.

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