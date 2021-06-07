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Трудовые мигранты. Посадка на поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан

Названы новые требования России к трудовым мигрантам

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Россия
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Отныне для работы в России трудовые мигранты должны будут знать наиболее важные факты из истории страны

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Россия установила новые правила для трудовых мигрантов – отныне для работы в РФ они должны будут знать наиболее важные факты из истории страны, ее столицу и названия крупнейших городов, а желающие получить ВНЖ – знать те же факты в хронологической последовательности, а также крупных деятелей в сфере науки и культуры.

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© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Соответствующие требования содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующим правовое положение иностранцев в стране, пишет РИА Новости.

Так, желающие успешно пройти экзамен по истории России для получения сертификата на работу должны знать "наиболее важные факты и события российской истории; столицу Российской Федерации и названия ее крупнейших городов; основные государственные праздники Российской Федерации".

При этом тем, кто хочет получить право на временное проживание в России, нужно будет просто "знать основные факты и события российской истории".

Отмечается, что более сложные требования для желающих получить вид на жительство: по истории России они должны будут знать "основные факты и события российской истории в соответствии с исторической хронологией". Кроме того, кандидаты должны будут успешно назвать имена выдающихся деятелей Российской империи, СССР и России в сфере науки и культуры, а также национально-культурные и религиозные традиции российского общества.

"Безусловно, позиция, что иностранный гражданин, который будет осуществлять трудовую деятельность в России, должен владеть навыками бытового общения, в частности, уметь обратиться в полицейский орган, обратиться в медицинское учреждение, в магазин зайти. То, что это прописано в соответствующей норме – абсолютно правильно, такая норма нужна. Также нужна норма, предусматривающая, что иностранный гражданин должен знать историю", – поделился мнением профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.

Он отметил, что важно, чтобы иностранцы знали не просто основы законодательства, но и знали законы в части, касающейся нарушений со стороны иностранных граждан.

"Я не думаю, что это существенно усложнит сдачу экзаменов для иностранных граждан. Те, кто хотят работать на территории России или в дальнейшем хочет получить вид на жительство – для них эти требования вполне выполнимы, и во многих зарубежных государствах требования для иностранных граждан примерно такие же. Учитывался опыт зарубежных государств", – подчеркнул Волох.

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Темы:
Новости из России (1673)
Теги:
мигранты, Трудовые мигранты, Россия

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