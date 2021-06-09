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Путин о преследовании российских журналистов за рубежом – видео
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90287289&type=mp4
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2021-06-09T14:40Z
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша
Журналист спросил о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иностранного агента. Российский лидер подчеркнул, что любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России, и свободно высказывать свою позицию.
Также Путин сравнил ситуацию со свободой слова на Западе и в России. По оценке российского президента, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам. Однако Путин заметил, что в странах Запада обстановка со свободой слова, наоборот, находится в плачевном состоянии, и в качестве примера привел ситуацию с давлением и преследованием российских журналистов и СМИ.