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Путин о преследовании российских журналистов за рубежом – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210609/251974459/Putin-o-presledovanii-rossiyskikh-zhurnalistov-za-rubezhom---video.html
Путин о преследовании российских журналистов за рубежом – видео
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90287289&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/09/251974399.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1M40S
2021-06-09T14:40Z

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша

Журналист спросил о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иностранного агента. Российский лидер подчеркнул, что любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России, и свободно высказывать свою позицию.

Также Путин сравнил ситуацию со свободой слова на Западе и в России. По оценке российского президента, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам. Однако Путин заметил, что в странах Запада обстановка со свободой слова, наоборот, находится в плачевном состоянии, и в качестве примера привел ситуацию с давлением и преследованием российских журналистов и СМИ.

Теги:
Владимир Путин, Путин, Россия, Россия

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