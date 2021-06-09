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Государственная Дума РФ

В России запретили публичное уравнивание ролей СССР и Германии в войне

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Россия
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Авторы законопроекта уверены, что его принятие не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа и спекуляциях вокруг победы в Великой Отечественной войне

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Госдума России приняла закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.

Проект документа подготовили по поручению Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.

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Изменения вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где действия советского руководства и армии отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта.

"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — отмечают авторы инициативы.

При этом законодатели подчеркивают, что возможность для исторических изысканий и научных дискуссий по этой теме сохранится.

Теги:
Госдума РФ, Германия, СССР, Вторая мировая война, Россия

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