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Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы.

Наезд автобуса на остановку в Свердловской области: есть жертвы

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Россия
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Автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали 15 человек, шестеро – погибли

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Шесть человек погибли в результате наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали десять человек, из них шестеро погибли", – сказал собеседник агентства.

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Руководитель пресс-службы УМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости о 15 пострадавших в результате происшествия.

"Сегодня рано утром в городе Лесной произошло жуткое ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли шесть человек и порядка 15 получили различной степени тяжести травмы. Все они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работает руководство территориального ОВД и Госавтоинспекции", – уточнил собеседник агентства.

По информации Горелых, пассажирский автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие, перед которым находится большой спуск. По оперативным данным, во время съезда с него у автобуса отказали тормоза, и машина на большой скорости протаранила ворота предприятия и наехала на людей на остановке, пояснил представитель МВД.

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Темы:
Новости из России (1676)

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