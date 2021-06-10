Когда по первой нитке "Северного потока – 2" пойдет газ

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока - 2" займут несколько месяцев, говорится в сообщении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода.

Оператор строительства уже соединил все части первой нитки газопровода, с 11 июня он приступает к пусконаладочным работам для подготовки трубы к заполнению газом.

"Четвертого июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", – говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они идут с учетом всех необходимых разрешений.

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод проходит через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.