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Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии

Когда по первой нитке "Северного потока – 2" пойдет газ

© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
Россия
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (120)
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Морская часть первой нитки "Северного потока – 2" технически завершена, работы по второй нитке продолжаются.

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока - 2" займут несколько месяцев, говорится в сообщении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода.

Оператор строительства уже соединил все части первой нитки газопровода, с 11 июня он приступает к пусконаладочным работам для подготовки трубы к заполнению газом.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва

"Четвертого июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", – говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они идут с учетом всех необходимых разрешений.

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

 

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод проходит через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (120)

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