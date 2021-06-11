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Военно-Грузинская дорога. Путешествия на машине Делика. Казбеги - вид на горный пейзаж

Граждане России возвращаются на родину через Грузию из Турции

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Россия
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Темы:
Грузино-российские отношения (660)
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Активизировался процесс возвращения на родину российских граждан, застрявших в Турции на своих автомобилях с марта прошлого года

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Граждане России после открытия Грузией сухопутных границ получили возможность вернуться на своих автомобилях на родину, заявил генконсул РФ в Трабзоне Валерий Тихонов.

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, закрытые более года из-за пандемии коронавируса.

КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"После того, как Грузия открыла свои сухопутные границы, активизировался процесс возвращения на родину российских граждан, застрявших в Турции на своих автомобилях с марта прошлого года. Генконсульство РФ внимательно следит за логистической динамикой в консульском округе, в частности на КПП Сарпи, и оказывает консульскую поддержку по вопросам пересечения сухопутных границ", – сказал Тихонов РИА Новости.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

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Темы:
Грузино-российские отношения (660)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Турция, Россия, Грузия

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