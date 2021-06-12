Путин поздравил с Днем России граждан страны

Как отметил президент России, эта дата знаменует весь многовековой, непрерывный путь отечества, величие его истории, его свершений, побед и достижений

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, сообщает РИА Новости.

В субботу в Кремле проходит церемония вручения госпремий и награждения героев труда.

"Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", – сказал Путин, начиная церемонию.

По его словам, эта дата знаменует "не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". Как отметил президент, "это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков".

"Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", – заявил Путин.