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Москва во время режима самоизоляции жителей

В Москве введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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В столице России с 12 по 20 июня продлятся "длинные выходные", однако развлекательные заведения и объекты питания

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Новые ограничения будут введены в Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, с 15 по 19 июня в городе объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день.

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© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Кроме того, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.

Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Помимо этого, с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (выдача заказов и доставка разрешены).

Накануне в столице выявили 6701 новый случай COVID-19, днем ранее оперативный штаб зарегистрировал максимальный показатель с января.

Темы:
Новости из России (1680)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Москва

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