Льготный период пребывания иностранцев продлен в России

В будущем трудовые мигранты из ближнего зарубежья смогут зарегистрироваться в соответствующем реестре и только после того, как найдут работу, вылетать в Россию

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября 2021 года срок временного пребывания мигрантов в России без санкций.

Срок послаблений, введенных из-за пандемии COVID-19, действующих в России с апреля 2020 года для иностранных граждан, должен был истечь 15 июня.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций в период действия указа.

Известно, что в течение мая-июня было много желающих урегулировать свой правовой статус в стране, в связи с чем образовались большие очереди.

В апреле нынешнего года замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до их принудительного выдворения.

Он также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ за нарушения миграционных режимов до 15 июня применяться не будет.

По данным МВД, порядка 1,6 миллиона мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек.