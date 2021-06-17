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Город Москва. Столица России. Садовнический мост и вид на Москва-сити

Россия получила рекордно высокое количество баллов в рейтинге устойчивости экономики

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210617/252046453/Rossiya-poluchila-rekordno-vysokoe-kolichestvo-ballov-v-reytinge-ustoychivosti-ekonomiki.html

Самого заметного прогресса Россия добилась в сфере экономической стабильности, повысив результат с 72 до 80 баллов

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Россия получила самую высокую за всю историю оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, заняв 53 строчку, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
Рейтинг России повышен агентством Fitch до уровня "BBB"

"По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений. Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом, тогда как Китай продвинулся на 3,15 балла за этот период (и занял 58 строчку – ред.)", - заявил управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин.

Он отметил, что исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации. Самого заметного прогресса Россия добилась в сфере экономической стабильности, повысив результат с 72 до 80 баллов.

Лидером рейтинга оказалась Швейцария, на втором месте – Норвегия, а на третьем – Финляндия. В первую десятку также вошли Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.

Теги:
Россия

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