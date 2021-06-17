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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал, на какие темы говорили Путин и Байден на саммите

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210617/252052808/Peskov-rasskazal-na-kakie-temy-govorili-Putin-i-Bayden-na-sammite.html

По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, контакты по всем поднятым на саммите темам будут продолжены

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе саммита в Женеве были высказаны установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Итоги саммита Россия – США: о чем Путин рассказал журналистам

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве состоялись 16 июня. Они проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

"Темы затрагивались, установочная позиция была изложена, этими установочными позициями обменялись. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивались ли темы Украины, Сирии, Ирана.

Он также утвердительно ответил на вопрос, затрагивалась ли тема Ливии на саммите.

Теги:
Джо Байден, Владимир Путин

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