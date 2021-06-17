Песков рассказал, на какие темы говорили Путин и Байден на саммите

По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, контакты по всем поднятым на саммите темам будут продолжены

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе саммита в Женеве были высказаны установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве состоялись 16 июня. Они проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

"Темы затрагивались, установочная позиция была изложена, этими установочными позициями обменялись. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивались ли темы Украины, Сирии, Ирана.

Он также утвердительно ответил на вопрос, затрагивалась ли тема Ливии на саммите.