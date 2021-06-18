Мэр Москвы объявил о введении новых коронавирусных ограничений

Одним из новшеств станут "бесковидные" рестораны, в которые смогут входить только привитые от коронавируса посетители и персонал

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых коронавирусных ограничений вдобавок к старым, которые теперь продлены до 29 июня.

Введены следующие ограничительные меры:

детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее – в зависимости от ситуации;

массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек;

закроют фан-зоны и танцполы;

в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт";

в столице начнется эксперимент с "бесковидными" ресторанами.

"Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", – написал градоначальник в личном блоге.

Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители. Контроль будет осуществляться через QR-коды. Несовершеннолетних, которым противопоказана вакцинация до 18 лет, будут впускать только вместе со взрослыми.

Театры и кинотеатры продолжат работать.

Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию.

"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", – написал Собянин.

Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" – первым компонентом "Спутника".