Мэр Москвы объявил о введении новых коронавирусных ограничений

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых коронавирусных ограничений вдобавок к старым, которые теперь продлены до 29 июня.
Введены следующие ограничительные меры:
- детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее – в зависимости от ситуации;
- массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек;
- закроют фан-зоны и танцполы;
- в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт";
- в столице начнется эксперимент с "бесковидными" ресторанами.
"Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", – написал градоначальник в личном блоге.
Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители. Контроль будет осуществляться через QR-коды. Несовершеннолетних, которым противопоказана вакцинация до 18 лет, будут впускать только вместе со взрослыми.
Театры и кинотеатры продолжат работать.
Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию.
"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", – написал Собянин.
Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" – первым компонентом "Спутника".