12:28 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
В Москве ввели ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

Мэр Москвы объявил о введении новых коронавирусных ограничений

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Россия
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252058566.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210618/252058596/Mer-Moskvy-obyavil-o-vvedenii-novykh-koronavirusnykh-ogranicheniy.html

Одним из новшеств станут "бесковидные" рестораны, в которые смогут входить только привитые от коронавируса посетители и персонал

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых коронавирусных ограничений вдобавок к старым, которые теперь продлены до 29 июня.

Введены следующие ограничительные меры:

  • детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее – в зависимости от ситуации;
  • массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек;
  • закроют фан-зоны и танцполы;
  • в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт";
  • в столице начнется эксперимент с "бесковидными" ресторанами.
"Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", – написал градоначальник в личном блоге.

Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители. Контроль будет осуществляться через QR-коды. Несовершеннолетних, которым противопоказана вакцинация до 18 лет, будут впускать только вместе со взрослыми.

Москва во время режима самоизоляции жителей
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
В Москве введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

Театры и кинотеатры продолжат работать.

Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию.

"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", – написал Собянин.

Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" – первым компонентом "Спутника".

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Ограничения, Москва

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться