Станет ли Арктика поводом для перезагрузки отношений между США и Россией?

Россия и США могут сотрудничать в Арктике, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом. Взаимодействие будет способствовать сближению, при этом РФ укрепит позиции в этой части планеты, считают эксперты журнала "Российская Арктика"

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. У России и США особая роль в обеспечении ответственного управления устойчивым и гармоничным развитием арктического региона, в поддержании в Арктике мира и низкой военно-политической напряженности. Такого мнения придерживается председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Взаимодействие между государствами возможно по широкому кругу вопросов, связанных с устойчивым развитием региона: это и экономика, и социальные вопросы, и вопросы охраны окружающей среды", — отметил он.

По мнению члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, Владимир Путин дал понять американской стороне, что у России есть свои национальные интересы в Арктике, при этом Москва готова к сотрудничеству, и менее всего хотела бы конфликта в этой зоне. Но наладить эффективное взаимодействие – задача всех стран арктического клуба.

Регулирование судоходства в Арктике – одна из сфер, где российские и американские специалисты могли наладить конструктивное сотрудничество.

"США и Россия, под юрисдикцией которых находится большая часть акваторий региона, могут продолжить разработку согласованных мер по сокращению рисков возникновения аварийных ситуаций и налаживанию безопасного и экологически ответственного судоходства в районе Берингова пролива", - отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин.

Есть и другие области для партнерства. По словам руководителя международной группы экспертов по проекту Social Economy Culture Expert Group Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического Совета Юлии Зворыкиной, речь идет о проектах "синей" экономики.

"Экономика океана — альтернативная энергетика, связанная с ресурсом океана (приливная, волновая), создание энергетических островов, аквакультуры и обеспечение продовольственной безопасности, использование арктических льдов как ресурса питьевой воды. Особое место здесь может занять международное сотрудничество в сфере производства, транспортировки и использования водорода. Актуальность этой темы Владимир Путин обозначал неоднократно и в послании президента, и на климатическом саммите, и на встрече с французскими деловыми кругами и на ПМЭФ", — добавила профессор МГИМО.

Первым шагом в совместной деятельности в арктическом регионе может стать научное сотрудничество, считает главный редактор журнала "Российская Арктика" Кира Змиева.

"Не теряют актуальности вопросы изменения климата и обеспечения устойчивого развития региона, решение которых возможно лишь совместными усилиями научных школ международного сообщества", — уточнила она.

В экспертной среде уверены: Россия, которая с 2021 года председательствует в Арктическом Совете, Арктическом экономическом совете, а также в Арктическом форуме береговых охран, имеет все шансы наладить конструктивное взаимодействие с американскими партнерами для решения обозначенных задач.

29-30 июня в Москве состоится первое в период российского председательства в Арктическом Совете заседание исполнительного комитета старших должностных лиц организации.