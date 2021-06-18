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Сотрудница лаборатории. Архивное фото

Жвачку от коронавируса разрабатывают в Минобороны России

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1922)
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Новый препарат будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим вакцинам

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В Минобороны России заявили о начале работы над новым противовирусным препаратом от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — рассказал собеседник агентства.

Пандемия коронавируса - вакцина Спутник V
© AP Photo / Aaron Favila
Авторы "Спутника V" создают препарат против индийского штамма

Работа ведется в "48-м Центральном научно-исследовательском институте", добавил он. Кроме этого в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.

"По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.

В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1922)
Теги:
Минобороны РФ, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Россия

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