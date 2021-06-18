Тигр Амур снова стал папой - видео

Большая любовь и плод этой любви, даже два - рассказываем, какое чудное пополнение в случилось в Приморском сафари-парке

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Ивестный тигр Амур уже во второй раз стал папой: его самка-подруга по имени Уссури родила зверю двух котят, сообщает РИА Новости со ссылкой на Приморский сафари-парк.

"Ночью 29 мая в 00:53 Уссури родила первого тигренка и целый час вылизывала его. В 01:55 родился второй тигренок, и опять целый час мать вылизывала малыша. Первого тигренка только спустя час после рождения она подпустила, чтобы он сосал молоко. Второго тигренка точно так же: час вылизывала и только потом подпустила к соску", — сказано в сообщении администрации парка.

Отмечается, что когда в первой половине дня в вольер пришел сотрудник сафари-парка Валерий, мужчина приметил, что хищница пряталась и не выходила.

"Уссури, как настоящая тигрица, накинулась на него, отпугивая его и защищая своих малышей. Валера быстро ушел. К Уссури никто из сотрудников не подходит, чтобы не беспокоить ее. Тигрятам уже десятый день, кушают хорошо. Наблюдаем за полосатой мамой и ее малышами через камеру наблюдения", — отметили в парке.

О тигрице Уссури известно, что она родила в начале лета 2014 года в Московском зоопарке. Оттуда, к слову, ее привезли в Приморский сафари-парк в качестве невесты для Амура. Первое потомство она принесла в 2016 году, но она отказалась кормить котят. В итоге один тигренок погиб, а второго спасли, и он получил имя Шерхан. В декабре 2020 года Шерхана отправили в ОАЭ к невесте в рамках программы разведения этого вида в зоопарках.

А что касается самого отца - тигра Амура, хищник прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Козла привели к тигру как добычу, но он сумел дать хищнику отпор, и затем они много времени проводили вместе: ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.

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