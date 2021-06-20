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Президент РФ Владимир Путин

Названа дата прямой линии с Путиным

© photo: Sputnik / Сергей Ильин
Россия
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Темы:
Новости из России (1687)
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В ходе такой программы президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам

ТБИЛИСИ, 20 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию с гражданами, сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении уточняется, что программа выйдет в эфир в двенадцать часов дня по московскому времени.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Трансляцию прямой линии президента РФ будет вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Подчеркивается, что президент в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют россиян. Задать вопросы главе государства можно заранее как по телефону, так и с помощью соцсетей.

Впервые в прямом эфире Владимир Путин общался с гражданами страны 24 декабря 2001 года.

Темы:
Новости из России (1687)
Теги:
"Прямая линия", Прямая линия с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия

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