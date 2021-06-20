Чем опасен индийский штамм коронавируса - мнение от создателя "Спутник V"

Индийский штамм коронавируса злее, он сокращает время перехода от легкой формы болезни к тяжелой, заявил Александр Гинцбург

ТБИЛИСИ, 20 июн - Sputnik. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", – сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист также дал оценку циркулирующему в настоящее время в РФ так называемому индийскому штамму.

Он отметил, что этот штамм дает более агрессивную картину течения заболевания: в сравнении с уханьским штаммом, она протекает гораздо быстрее, "молниеносно".

"Он злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", – добавил Гинцбург.

Индийский штамм, или дельта-вариант коронавируса, уже обнаружен более чем в 80 странах и продолжает мутировать по мере распространения.

Напомним, "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, это разработка НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России зарегистрированы еще три препарата: "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".