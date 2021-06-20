17:24 20 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом

Чем опасен индийский штамм коронавируса - мнение от создателя "Спутник V"

© REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1924)
152 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/14/252075562.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210620/252075490/Chem-opasen-indiyskiy-shtamm-koronavirusa---mnenie-ot-sozdatelya-Sputnik-V.html

Индийский штамм коронавируса злее, он сокращает время перехода от легкой формы болезни к тяжелой, заявил Александр Гинцбург

ТБИЛИСИ, 20 июн - Sputnik. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", – сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

 

Специалист также дал оценку циркулирующему в настоящее время в РФ так называемому индийскому штамму.

Городской транспорт. Пассажирский автобус на остановке
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Число инфицированных индийским штаммом коронавируса в Грузии достигло 20

Он отметил, что этот штамм дает более агрессивную картину течения заболевания: в сравнении с уханьским штаммом, она протекает гораздо быстрее, "молниеносно".

"Он злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", – добавил Гинцбург.

Индийский штамм, или дельта-вариант коронавируса, уже обнаружен более чем в 80 странах и продолжает мутировать по мере распространения.

Напомним, "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, это разработка НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России зарегистрированы еще три препарата: "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1924)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки во время жары на улице в США
Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото
В Аджарии разогнали акцию протеста: жители требовали вернуть им землю - видео
В Аджарии разогнали акцию протеста: жители блокировали железную дорогу - видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться