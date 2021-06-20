Путин написал статью к 80-летию начала ВОВ для издания Германии

В День памяти и скорби во всех регионах России и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

"Материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.

Также 22 июня, в День памяти и скорби, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и выступит с речью.

В понедельник, 21 июня, он встретится в Кремле с депутатами Госдумы, а на неделе проведет совещание с членами правительства.

Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата — начало Великой Отечественной войны — стала одной из самых трагических в истории России.

В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события. В 12:15 объявлена всероссийская минута молчания.