Прямая трансляция - Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата

Смотрите на кадрах прямой трансляции, как президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня
Пока блогер не стал вдаваться в подробности, но поклонники уже начали переживать за состояние бывшего парня Ольги Бузовой
По словам представителя, врачи всеми силами борются за жизнь артистки, которую ввели в медикаментозный сон
Кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет - на эти вопросы ответила врач-диетолог
Cпециалисты считают эту мутацию коронавируса более агрессивной, заразной и устойчивой к антителам. По данным ВОЗ, этот вид вируса проник уже на несколько континентов и в полсотни стран мира
Грузия решила отменить некоторые ковид-ограничения – среди них маски в открытых пространствах и запрет на передвижение ночью
За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 635 пациентов, а с начала пандемии вылечились 346 217
В мае 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму 339,4 миллиона долларов, что на 45% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года
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