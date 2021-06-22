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Прямая трансляция - Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата

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video : Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/16/252092332.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210622/252092405/Pryamaya-translyatsiya---Putin-vozlagaet-tsvety-k-Mogile-Neizvestnogo-soldata.html
Прямая трансляция - Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата
Смотрите на кадрах прямой трансляции, как президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64152937&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/16/252092332.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2021-06-22T13:00Z

Смотрите на кадрах прямой трансляции, как президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня

Теги:
Владимир Путин, Путин, Россия, Россия

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