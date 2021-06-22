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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Каким будет формат переговоров по стратегической стабильности между РФ И США

© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210622/252097977/Kakim-budet-format-peregovorov-po-strategicheskoy-stabilnosti-mezhdu-RF-I-SShA.html

В МИД России заявили, что переговоры по стратегической стабильности должны пока идти между Россией и США

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Переговоры по стратегической стабильности должны пока вестись Россией и США, расширение формата возможно в будущем, но не сейчас, передает РИА Новости слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

На прошедшем в Женеве 16 июня саммите Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Песков рассказал, на какие темы говорили Путин и Байден на саммите

"Я искренне верю, что Россия и США не должны упустить возможность договориться о чем-то на двусторонней основе. У нас уже был опыт контрпродуктивных дискуссий о подключении Китая", - сказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference.

Основная позиция Москвы заключается в том, что с США нужно достичь большего в диалоге, и Россия готова двигаться по этому пути совместно. А если и когда ситуация улучшится, Россия будет приветствовать расширение формата. Пока же нужно оставаться реалистами, подытожил Рябков.

По итогам саммита Владимир Путин подчеркивал, что обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Россия и США также подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Теги:
МИД РФ, МИД России, Переговоры, США, Россия

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