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Робот

Роботофобия: каждый пятый житель России боится, что его заменит робот

© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
Россия
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Процессы на рабочем месте с каждым годом все больше автоматизированы, и люди опасаются остаться не у дел

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Свыше 20% трудоустроенных россиян испытывают страх того, что их могут заменить на роботов. Об этом стало известно из исследования, которое сервис Зарплата.ру подготовил для РИА Новости.

"22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы", – говорится в исследовании, по данным онлайн-собеседования, которое было проведено Зарплатой.ру 12-16 июня во всех регионах страны (1 992 респондента).

Изобретательный папа занял младенца обычным роботом-пылесосом – видео
photo: LADbible / FB
Изобретательный папа равзлек младенца обычным роботом-пылесосом – видео

Любопытно, что больше всего роботофобия проявляется среди женщин, чем у мужчин – опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин.

Специалисты склонны верить в то, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия – например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в кол-центрах повсеместно сокращается число "живых" операторов. По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, но в ближайшее десятилетие появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.

В частности, согласно исследованию, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6 и 5% соответственно), уборщики (3%). В то же время в востребованности своей профессии вне зависимости от развития новых технологий больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.

Интересно, что далеко не все жители России приветствуют активное развитие технологий и считают его благом для человека. К примеру, 17% обеспокоены в связи с глобальной цифровизацией – помимо исчезновения множества профессий и повсеместной автоматизации 2% сограждан боятся восстания машин и порабощения людей роботами.

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