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"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – Путин

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"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – Путин
"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – такое выступление президент России Владимир Путин сделал на IX Московской конференции по международной безопасности
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=82298137&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252102419.jpg
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2021-06-23T12:19Z

"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – такое выступление президент России Владимир Путин сделал на IX Московской конференции по международной безопасности

Глава Российского государства отметил, что сейчас возрастает "турбулентность геополитических процессов" и выразил обеспокоенность региональными конфликтами и ростом активности киберпреступников и международных террористов.

Путин также подчеркнул, что Москву не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. При этом президент РФ подчеркнул, что Россия готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью методов дипломатии.

Полное выступление Путина – смотрите в видео.

Теги:
геополитика, международная безопасность, безопасность, Россия, Россия, Владимир Путин, Путин

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