"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – Путин

"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – такое выступление президент России Владимир Путин сделал на IX Московской конференции по международной безопасности

Глава Российского государства отметил, что сейчас возрастает "турбулентность геополитических процессов" и выразил обеспокоенность региональными конфликтами и ростом активности киберпреступников и международных террористов.

Путин также подчеркнул, что Москву не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. При этом президент РФ подчеркнул, что Россия готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью методов дипломатии.

Полное выступление Путина – смотрите в видео.