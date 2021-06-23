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"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – Путин
"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – такое выступление президент России Владимир Путин сделал на IX Московской конференции по международной безопасности
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=82298137&type=mp4
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2021-06-23T12:19Z
"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам" – такое выступление президент России Владимир Путин сделал на IX Московской конференции по международной безопасности
Глава Российского государства отметил, что сейчас возрастает "турбулентность геополитических процессов" и выразил обеспокоенность региональными конфликтами и ростом активности киберпреступников и международных террористов.
Путин также подчеркнул, что Москву не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. При этом президент РФ подчеркнул, что Россия готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью методов дипломатии.
Полное выступление Путина – смотрите в видео.