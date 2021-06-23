Названы самые популярные вузы России

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в рейтинге вузов, наиболее популярных у российских абитуриентов в этом году, передает РИА Новости.

Исследование проводила компания MAXIMUM Education и портал "Навигатор поступления" с 18-22 июня с помощью имейл-опроса, в котором приняли участие более тысячи одиннадцатиклассников со всей страны.

По результатам опрос, МГУ выбрали 11% опрошенных. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики (по семь процентов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (шесть процентов), а также Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (четыре процента).

Более 55% респондентов уже определились, куда хотели бы поступить, 42% признались, что еще не приняли окончательное решение.

Кроме того, оказалось, что 59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в пять вузов, 17% – в три, 13% – в четыре, шесть процентов – в два, четыре процента – в один.



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