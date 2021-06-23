Как получить сертификат о вакцинации в России? Госуслуги и МФЦ

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Многие государства постепенно смягчают карантинные меры, открывают границы и предлагают при въезде предъявить сертификаты о вакцинации, поэтому жителей разных стран, в том числе и России, интересует, где и как получить этот документ.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как получить сертификат о вакцинации в России.

Как получить сертификат о вакцинации

Получить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса в России можно на Едином портале государственных услуг и функций.

Для этого нужно сделать прививку от коронавируса, записавшись на портале госуслуг, где после получения первой дозы в личном кабинете автоматически формируется сертификат о вакцинации. Для этого нужно учетную запись подтвердить на портале, обратившись в МФЦ или отделение Сбербанка.

Сертификат о вакцинации автоматически появится после введения второй дозы вакцины в личном кабинете на портале госуслуг. Сертификат о вакцинации содержит QR-код, который можно предъявлять по месту требования.

Электронный сертификат о вакцинации будет также доступен в мобильном приложении госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", поэтому гражданину России носить с собой бумажный сертификат не нужно - достаточно иметь при себе устройство с доступом в интернет.

При желании сертификат о вакцинации можно скачать в pdf-формате и распечатать, чтобы иметь дополнительно подтверждение на бумажном носителе. Это удобно в тех ситуациях, когда доступ в интернет отсутствует или под рукой нет электронного устройства.

Однако доступ к электронному сертификату о вакцинации возможен только для граждан, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

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