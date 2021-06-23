Трудовые мигранты в России смогут получать разрешения на работу онлайн

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что в стране готовится проект по цифровому оформлению документов для трудовых мигрантов, передает РИА Новости.

По словам Оверчука, российские власти уделяют большое внимание вопросам поддержки трудовых мигрантов.

"Мы с Евразийским банком развития сегодня готовим цифровое решение, которое позволит людям, которые хотят въехать к нам в Россию, работать у нас в России, в онлайн-режиме получать необходимые разрешения, документы, устраиваться на работу, искать работу", - сказал он журналистам в пятницу.

Новый сервис будет доступен иностранцм в "недалеком будущем", отметил он.

В апреле российское МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов из России, которых в стране набралось уже более 1 миллиона. После этого срока, обещали в ведомстве, они уже не смогут без последствий для себя выйти из тени. Диаспоры стран СНГ и миграционные организации предупреждали, что многие легализоваться просто не успеют, в частности - из-за высокой загруженности российских ведомств, занимающихся оформлением разрешений.

Позднее вышел указ президента РФ Владимира Путина о том, что Россия до 30 сентября включительно не будет выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале