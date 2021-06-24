МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео

"Россия сегодня" – ведущая международная медиагруппа, история которой началась 80 лет назад с создания легендарного Совинформбюро. За десятилетия работы менялись названия: Агентство печати "Новости", РИА "Новости", "Россия сегодня", но неизменным оставался высокий уровень журналистского мастерства и ответственный подход к работе.

"Сегодня мы работаем в 200 городах, говорим на 32 языках, круглосуточно освещаем самые главные события в России и мире. Мы очень разные, но нас объединяет главное – профессионализм, любовь к своей работе и, конечно, новости", – говорится в сообщении.

Совинформбюро для миллионов людей во всем мире стало главным источником новостей о славных и трагических страницах Великой Отечественной, а его голос – голос Юрия Левитана – навсегда вошел в историческую память народа.